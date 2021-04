Bayern Monaco, Hainer: "Nagelsmann rappresenta una nuova generazione di allenatori"

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, attraverso il sito ufficiale dei tedeschi, commenta così l'ingaggio di Nagelsmann: "“Julian Nagelsmann rappresenta una nuova generazione di allenatori. Nonostante la sua giovane età, ha avuto una carriera impressionante. Siamo convinti che con Julian otterremo altri grandi successi come fatto negli ultimi anni. Vorrei ringraziare Hansi Flick a nome del Bayern Monaco. Ha preso in mano la nostra squadra in una fase difficile nel 2019 e poi ha vinto sei titoli. Il settimo, ce lo auguriamo, arriverà presto. Avrà sempre un posto nei libri di storia del Bayern. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro".