Bayern Monaco, Herbert Hainer rieletto presidente col 93.5% dei voti

Herbert Hainer è stato rieletto presidente del Bayern Monaco dai soci durante l'assemblea generale annuale del club. 71 anni, Hainer è membro del consiglio di sorveglianza del Bayern dal 2022, di cui è presidente da sei anni. In queste ultime elezioni è stato rieletto col 93.5% dei voti: "Questo incarico mi riempie di grande umiltà ed è per me un grande onore continuare a essere presidente di questo club unico" ha dichiarato.