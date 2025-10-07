Bayern Monaco, il presidente Hainer: "Siamo in trattativa per il rinnovo di Upamecano"

Il Bayern Monaco non vuole correre rischi con uno dei suoi pilastri difensivi. Il club bavarese ha infatti avviato i contatti per prolungare il contratto di Dayot Upamecano, attualmente in scadenza nel giugno 2026. A confermarlo è stato il presidente Herbert Hainer, intervenuto ai microfoni di AZ: “Le trattative per estendere il suo contratto proseguono. Naturalmente vorremmo che rimanesse con noi a lungo”.

Un chiaro segnale della fiducia che la dirigenza ripone nel centrale francese, arrivato nel 2021 dal Lipsia e ormai elemento imprescindibile nello scacchiere del Bayern. Upamecano, nonostante qualche critica ricevuta nelle ultime stagioni per episodi isolati, resta un punto di riferimento per la retroguardia tedesca grazie alla sua potenza fisica, velocità e capacità di impostazione.

Nelle ultime settimane erano circolate voci di un possibile interesse del Real Madrid, con alcuni media spagnoli che avevano addirittura ipotizzato che fosse stato lo stesso giocatore a proporsi ai Blancos. Tuttavia fonti vicine al difensore hanno smentito la notizia, chiarendo che la priorità di Upamecano resta la permanenza in Baviera. Il Bayern, dunque, è pronto a blindare uno dei suoi leader difensivi con un nuovo accordo fino al 2028. Una mossa strategica per consolidare la base della squadra in vista del futuro e allontanare le sirene di mercato che continuano a ronzare intorno al 25enne francese.