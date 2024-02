Ufficiale Bayern Monaco, Max Eberl sarà il nuovo direttore sportivo dal 1° marzo

Il Bayern Monaco avrà dal 1° marzo il nuovo direttore sportivo: si tratta di Max Eberl. 50 anni, il dirigente ha firmato un contratto fino al 2027.

"Ho trascorso tutta la mia infanzia e giovinezza al Bayern e a Monaco, quindi è qualcosa di speciale per me tornare ora nel club dove tutto ha avuto inizio in un nuovo ruolo. Il lavoro di direttore sportivo è una grande sfida che affronterò con molto rispetto e umiltà. Farò tutto il possibile affinché il Bayern continui ad avere successo in futuro e portare gioia ai suoi tifosi" sono le prime parole del dirigente al sito ufficiale del club.

Nato a Bogen nella Bassa Baviera, Eberl è arrivato al Bayern all'età di sei anni, facendo tutta la trafila fino al debutto in prima squadra. La sua carriera dirigenziale è iniziata nel 2005 al Borussia Mönchengladbach, inizialmente come coordinatore giovanile, poi come direttore sportivo. Si è dimesso nel gennaio 2022 e ha lavorato come amministratore delegato dello sport al Lipsia dalla fine del 2022 a settembre 2023.