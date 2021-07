Bayern Monaco, Nagelsmann: "Mi piacciono giocatori come Kimmich, con noi tornerà al centro"

Con la Germania ha giocato da esterno destro, con il Bayern Monaco Joshua Kimmich tornerà al centro. A dichiararlo è il nuovo allenatore Julian Nagelsmann in un Q&A sul canale Youtube del club bavarese: "Credo che giocherà come centrocampista centrale. Mi piace molto avere calciatori duttili, capaci di ricoprire più posizioni. E' sempre importante apportare modifiche al gioco e calciatori di questo tipo sono utili in questo senso. Ad ogni modo valuterò bene quando tornerà qui con noi".