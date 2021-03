Bayern Monaco, Nubel via? Il club punta Ortega dell'Arminia come prossimo vice-Neuer

vedi letture

In casa Bayern Monaco si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Alexander Nubel a fine stagione visto il pochissimo spazio trovato in questa stagione. Per questo il club bavarese si starebbe già guardando attorno alla caccia di un vice-Neuer per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Kicker.de il club di Monaco avrebbe individuato il profilo giusto in Stefan Ortega, estremo difensore che si sta mettendo in luce con la maglia dell’Arminia Bilefeld a cui è legato fino al 2022.