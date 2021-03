Nubel via dal Bayern se non arriva a 10 presenze. Flick: "Nessuno mi ha imposto nulla"

In giornata è emersa la notizia di una possibile risoluzione di contratto per Alexander Nubel qualora non raggiungesse le dieci presenze complessive in stagione. In merito il tecnico del Bayern, ha così risposto: "Non conosco alcuna clausola sui contratti dei miei giocatori. Il mio ruolo è decidere chi gioca e chi no. Questo è il mio lavoro. Se mi è mai stato detto che deve giocare un certo numero di partite? No".