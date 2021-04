Bayern Monaco, obiettivo Son per l'estate: ultimo treno per il definitivo salto di qualità

Il Bayern Monaco guarda in casa Tottenham e punta Son Heung-min in vista del prossimo mercato. Come riporta Football Insider, infatti, i bavaresi vorrebbero provare già in estate a riportare in Bundesliga l'ex attaccante di Amburgo e Bayer Leverkusen.

Il talento sudcoreano, dal canto suo, ha un contratto fino al 2023 col Tottenham e la tentazione Bayern potrebbe diventare quindi forte per realizzare il definitivo salto di qualità a 28-29 anni.