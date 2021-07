Bayern Monaco, Richards: "Quando ci sarà bisogno, sarò pronto. Sono molto felice"

Il neo difensore del Bayern Monaco Omar Richards ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura in biancorosso: "Tutti sono molto gentili con me, sono molto felice di essere qui. Devo essere pronto se ho la possibilità di giocare. Sono pronto non appena la squadra avrà bisogno di me. Sono cresciuto nel sud di Londra, ho sempre giocato a calcio e ora sono qui. Sono felice di avere la possibilità di portare il mio calcio a un nuovo livello".