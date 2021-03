Bayern Monaco, Sule: "Rinnovo o addio? Ne devo parlare con la società non in pubblico"

vedi letture

Il difensore del Bayern Monaco Niklas Sule ha commentato ai taccuini di Suddeutsche Zeitung la sua stagione e il suo momento: "Nel complesso non sono soddisfatto. Non vedo la stagione così negativa come viene definita in pubblico. Dopo la rottura del legamento crociato nel 2019, ho trascorso nove mesi e mezzo dove non ho giocato una partita ufficiale. Poi sono entrato dalla panchina in ogni partita della fase finale di Champions League. Da allora ho giocato quasi ogni tre giorni. Ho giocato buone partite, ma c'erano anche partite non all'altezza delle mie aspettative. A volte va bene e a volte meno bene ma non voglio essere il capro espiatorio per le nostre sconfitte. Una critica indiretta a Rummenigge? Questo non è un attacco da parte mia contro di lui, per essere chiari. Essere ricordato per aver subito un gol del genere, non importa da chi, mi dà fastidio. Rinnovo o addio? Prima ne devo parlare con la società, non è nel mio stile dire qualcosa del genere pubblicamente. Quando arriverà il momento, mi siederò con il mio procuratore e la mia famiglia e poi deciderò cosa è meglio per me e per la mia famiglia dal punto di vista tecnico e finanziario".