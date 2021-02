Bayern, Muller torna con un jet privato. Andrà in quarantena, Lazio a forte rischio

vedi letture

Thomas Müller potrà già lasciare il Qatar e volare in Germania. Il Paese mediorientale non impone l'obbligo di quarantena e l'attaccante, risultato positivo nella giornata di ieri, farà ritorno in Germania con un jet privato onde evitare contatti col resto della squadra. Una volta tornato in Baviera dovrà osservare almeno dieci giorni di quarantena, in attesa che il successivo tampone risulti negativo. Certa quindi la sua indisponibilità per le partite contro Arminia Bielefeld e Eintracht Francoforte e a fortissimo rischio il suo recupero in tempo per la partita contro la Lazio, in programma il 23 febbraio.