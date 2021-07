Bayern, Upamecano: "Un grande passo per me. Felice di lavorare di nuovo con Nagelsmann"

Il nuovo difensore del Bayern Monaco Dayot Upamecano ha parlato ai taccuini della stampa della sua nuova avventura: "Sono felice di essere qui e ho passato dei bei momenti con la squadra. E' un grande passo per me e per la mia carriera. Il Bayern è un grande club con grandi giocatori. Voglio lottare per questo grande club. Nagelsmann? Lo conosco da un po' ormai. Aiuta i giovani e gli esperti e ha sempre avuto un'assoluta voglia di vincere. E' già un grande allenatore. Sono felice di lavorare di nuovo con lui".