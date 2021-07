Benatia benedice Hakimi al PSG: "Sarà il miglior terzino destro per i prossimi 10 anni"

Mehdi Benatia applaude il Paris Saint-Germain per l'acquisto del connazionale Achraf Hakimi. L'ex difensore di Roma e Juventus ha dichiarato a Le Parisien: "Appena è arrivato in Nazionale, abbiamo subito notato che aveva qualità incredibili. Sono molto orgoglioso, come parigino e marocchino, di vedere Achraf al PSG. Mi congratulo con i dirigenti perché tutti lo volevano. Il PSG si è assicurato la firma del miglior terzino destro d'Europa per i prossimi dieci anni".