Benfica-Arsenal, Jorge Jesus: "L'Europa League non è un'ancora di salvezza"

Il tecnico del Benfica, Jorge Jesus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arsenal. La squadra portoghese è attardata in campionato, con 13 punti in meno dello Sporting. Europa League per salvare la stagione: "Non è un'ancora di salvezza. Il Benfica ha fatto una buona fase a gironi, non ha perso nessuna partita e puntava ad arrivare sempre il più lontano possibile. Conosciamo il nostro valore e vogliamo essere una squadra capace di sorprendere l'Arsenal. Dobbiamo annullare i loro giocatori, principalmente Aubameyang e Lacazette".