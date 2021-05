Benfica-Porto, formazioni ufficiali: Jorge Jesus cala il tridente. Conçeiçao con Marega-Taremi

Di seguito le formazioni ufficiali di Benfica-Porto, valida per il 31° turno della Primeira Liga portoghese. Ci si gioca una grande fetta del campionato, con lo Sporting CP spettatore interessato: gli uomini di Ruben Amorim hanno in questo momento 9 punti in più della squadra di Sergio Conçeiçao. Benfica che vincendo si porterebbe a -1 dal Porto e potrebbe sperare nel rush finale di conquistare il secondo posto, che varrebbe qualificazione diretta in Champions League.

BENFICA (3-4-3): Helton Leite; Otamendi, Lucas Veríssimo, Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, Pizzi, Grimaldo; Rafa, Everton, Seferovic. All. Jorge Jesus.

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Luis Díaz; Taremi, Marega. All. Sérgio Conceição.