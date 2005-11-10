Ufficiale Benfica, rinnovo fino al 2031 per il portiere 19enne Diogo Ferreira: "Lo aspettavo da tempo"

Diogo Ferreira, portiere 19enne in forza al Benfica e che la scorsa stagione ha militato nella seconda squadra del club portoghese, ha rinnovato il contratto con il club lusitano per 5 stagioni, fino al 30 giugno 2031. L'estensione del legame con il Benfica rappresenta un momento importante nella carriera del giovane portiere, che vede ricompensata la crescita avuta nelle ultime stagioni.

Le parole di Diogo Ferreira

Dopo la firma, Diogo Ferreira ha dichiarato ai canali ufficiali del Benfica: "È un passo incredibile, un passo che aspettavo da tempo. C'è un po' la sensazione di dovere compiuto e di lavoro ben fatto, ma non voglio nemmeno fermarmi qui. Voglio ottenere molte altre cose con questo club ed è per questo che lavoro ogni giorno",

Il percorso di Diogo Ferreira

Diogo Ferreira ha iniziato il suo percorso sportivo all'Academico di Viseu e ha anche militato nei settori giovanili dell'SC Penalva do Castelo e del Lusitano FC Vildemoinhos. È stato integrato nella prima squadra del Benfica dalla stagione 2025/26. Diogo Ferreira ha collezionato 9 partite con l'Under 19 (tutte nella UEFA Youth League) e 26 per la squadra B nel 2026/27. Recentemente, il 24 luglio, ha debuttato allo Estádio da Luz con il Manto Sagrado, in una partita in famiglia contro il Belenenses. Diogo Ferreira ha anche 44 presenze per le giovanili del Portogallo: 4 per l'Under 15, 8 per l'Under 16, 15 per l'Under 17, 8 per l'Under 18, 8 per l'Under 19 e 1 per l'Under 21.