Ufficiale Allo Sporting da quando ha 9 anni, Quaresma rinnova: "Qui mi sento a casa"

C'è un Quaresma che può restare a lungo in Patria. Eduardo Quaresma - solo omonimo dell'ex Inter Ricardo - è allo Sporting da quando aveva nove anni e il legame sembra destinato a durare ancora a lungo. Il difensore centrale ha prolungato il contratto con il club fino al 30 giugno 2031 ed è pronto a dimostrare il proprio valore anche prossima stagione.

Le parole di Quaresma

Queste le parole del giocatore dopo la firma:"È motivo di orgoglio e un segno che lo Sporting ha creduto nel mio lavoro nel corso degli anni. Mi sento a casa, sto bene e sono felice di questo rinnovo", ha dichiarato il difensore a Sporting TV, ripercorrendo un cammino iniziato nel 2011: "Ero solo un bambino quando sono arrivato; volevo divertirmi e godermi il calcio appieno. Quando le cose hanno iniziato a farsi più serie, ho capito che avrei potuto raggiungere la prima squadra e ottenere un prolungamento del contratto".