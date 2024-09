Ufficiale "Benvenuto nei più grandi del Messico". Il Club America paga 7,5 milioni Davila

Víctor Alejandro Dávila Zavala torna a giocare in Messico. Il 26enne attaccante cileno (15 presenze e 3 reti in nazionale), che aveva già vestito in passato le maglie di Necaxa, Pachuca e Leon, lascia lo Spartak Mosca dopo una sola stagione e firma un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Club America.

Classe 1997, Davila è stato pagato ben 7,5 milioni. In Russia ha giocato 38 partite, realizzando 6 reti e 8 assist. Di seguito il comunicato sui social: