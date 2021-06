Benzema sbaglia un rigore ma la Francia vola: 3-0 al Galles avversario dell'Italia

Nella giornata del ritorno di Karim Benzema, la Francia si sbarazza facilmente del Galles, avversario dell'Italia nel girone dell'Europeo. Tutto facile per la squadra di Deschamps, in superiorità numerica da metà primo tempo per l'espulsione di Neco Williams del Liverpool, che regala un calcio di rigore ai transalpini e viene espulso. Dal dischetto si presenta Benzema che però tradisce, fallendo il calcio di rigore. Poco male per i francesi, che poco dopo sbloccano la gara con Mbappe, e la chiudono nella ripresa con le reti di Griezmann e Dembele.