Big match in FA Cup, le formazioni ufficiali di Manchester United-Liverpool

Dopo lo 0-0 di campionato, Manchester United e Liverpool tornano ad affrontarsi in FA Cup con un big match inatteso ai sedicesimi di finale. All'Old Trafford i padroni di casa scenderanno in campo con il giovane Henderson in porta e van de Beek e Pogba titolari a centrocampo, mentre Cavani agirà in attacco. Gli ospiti rispondono con il tridente formato da Jones, Salah e Firmino.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MAN UNITED (4-3-3): Henderson; Lindelof, Maguire, Wan Bissaka, Shaw; McTominay, Pogba, Van De Bee;, Greenwood, Rashford, Cavani



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Robertson, R. Williams, Fabinho; Thiago, Wijnaldum, Milner; Jones, Salah, Firmino.