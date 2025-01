Ufficiale Bo Henriksen artefice della rinascita del Magonza: rinnovato il contratto del tecnico

vedi letture

Giornata importante per il Magonza. Il club tedesco ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Bo Henriksen per l'estensione anticipata del contratto dell'allenatore, che vedrà il 49enne rimanere in carica fino al 30 giugno 2027.

"Dopo appena un anno in carica, Henriksen è riuscito a guidare il club lontano dalla lotta per la retrocessione e verso i posti di qualificazione europea nella parte alta della classifica della Bundesliga. Quando il danese ha preso il comando nel febbraio 2024, la squadra aveva solo 12 punti in classifica e si trovava al penultimo posto. Dopo aver evitato in modo sensazionale la retrocessione la scorsa stagione, il Magonza ha ora 31 punti dopo 19 giornate di partite, il secondo miglior risultato di sempre del club a questo punto del campionato".