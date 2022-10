ufficiale Zurigo, da campione a ultimo in pochi mesi. Henriksen per risollevare la squadra

Nuovo allenatore per lo Zurigo campione di Svizzera in carica e ora clamorosamente ultimo in classifica: si tratta di Bo Henriksen. 47 anni, il danese aveva guidato il Midtjylland fino allo scorso 28 luglio. La squadra era alla ricerca di un sostituto dopo l'esonero di Franco Foda lo scorso 21 settembre.