Il Mainz annuncia il nuovo allenatore. Fino allo scorso weekend era allo Zurigo

Il Mainz ha annunciato il suo nuovo allenatore. Si tratta di Bo Henriksen, danese di 49 anni che fino allo scorso weekend allenava lo Zurigo. Accordo fino al 2026 per lui e missione complicata: il Mainz è ultimo in classifica, a nove punti dalla zona salvezza e a quattro punti dai playout. Si tratta del terzo allenatore in questa stagione, dopo Bo Svensson e Jan Siewert.

Venerdì 16 febbraio

Colonia - Werder Brema (20.30)

Sabato 10 febbraio

Darmstadt - Stoccarda (15.30)

Heidenheim - Bayer Leverkusen (15.30)

Hoffenheim - Union Berlino (15.30)

Mainz - Augsburg (15.30)

Wolfsburg - Borussia Dortmund (15.30)

Lipsia - Borussia Monchengladbach (18.30)

Domenica 11 febbraio

Friburgo - Eintracht Francoforte (15.30)

Bochum - Bayern Monaco (17.30)

Classifica

Bayer Leverkusen 55

Bayern Monaco 50

Stoccarda 43

Borussia Dortmund 40

Lipsia 37

Eintracht Francoforte 32

Friburgo 28

Heidenheim 27

Hoffenheim 27

Werder Brema 26

Wolfsburg 23

Augsburg 23

Bochum 22

Borussia Monchengladbach 22

Union Berlino 21

Colonia 16

Mainz 12

Darmstadt 12

Marcatori

24 reti: Kane (Bayern)

17 reti: Guirassy (Stoccarda)

15 reti: Openda (Lipsia)

14 reti: Undav (Stoccarda)

12 reti: Demirovic (Augsburg)