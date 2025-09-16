Ufficiale Bochum, subito la scossa in panchina: via Hecking e il d.s. Dufner, tocca a Siebers

Il Bochum ha preso una decisione drastica dopo l'avvio di stagione deludente. Il club renano, reduce dalla retrocessione in 2. Bundesliga, ha annunciato l’esonero immediato del tecnico Dieter Hecking e del direttore sportivo Dirk Dufner. La società ha spiegato di essere giunta a questa scelta dopo un’accurata analisi della situazione sportiva e una serie di colloqui interni che hanno evidenziato la mancanza di progressi della squadra.

Da oggi sarà David Siebers a guidare la prima squadra. Il 38enne, allenatore da 11 anni delle giovanili del Bochum, ha lavorato con successo in diversi settori del vivaio e ora riceve l’opportunità di misurarsi con il calcio professionistico. Il club ha voluto ringraziare pubblicamente i due dirigenti uscenti. Hecking, chiamato la scorsa stagione in una fase critica, aveva contribuito a stabilizzare momentaneamente il gruppo nonostante la retrocessione. Dufner, arrivato soltanto lo scorso aprile alla Castroper Straße, non ha avuto il tempo necessario per incidere in maniera significativa. A entrambi la società ha augurato "il meglio per il futuro".

Il Bochum si trova così a voltare pagina con una scelta coraggiosa, affidando la guida della squadra a un tecnico emergente legato al proprio settore giovanile. Le prossime mosse saranno chiarite oggi, quando il club terrà una conferenza stampa ufficiale al Vonovia Ruhrstadion.