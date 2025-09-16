Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Bochum, subito la scossa in panchina: via Hecking e il d.s. Dufner, tocca a Siebers

Bochum, subito la scossa in panchina: via Hecking e il d.s. Dufner, tocca a Siebers
© foto di Imago/Image Sport
Oggi alle 08:27Calcio estero
di Michele Pavese

Il Bochum ha preso una decisione drastica dopo l'avvio di stagione deludente. Il club renano, reduce dalla retrocessione in 2. Bundesliga, ha annunciato l’esonero immediato del tecnico Dieter Hecking e del direttore sportivo Dirk Dufner. La società ha spiegato di essere giunta a questa scelta dopo un’accurata analisi della situazione sportiva e una serie di colloqui interni che hanno evidenziato la mancanza di progressi della squadra.

Da oggi sarà David Siebers a guidare la prima squadra. Il 38enne, allenatore da 11 anni delle giovanili del Bochum, ha lavorato con successo in diversi settori del vivaio e ora riceve l’opportunità di misurarsi con il calcio professionistico. Il club ha voluto ringraziare pubblicamente i due dirigenti uscenti. Hecking, chiamato la scorsa stagione in una fase critica, aveva contribuito a stabilizzare momentaneamente il gruppo nonostante la retrocessione. Dufner, arrivato soltanto lo scorso aprile alla Castroper Straße, non ha avuto il tempo necessario per incidere in maniera significativa. A entrambi la società ha augurato "il meglio per il futuro".

Il Bochum si trova così a voltare pagina con una scelta coraggiosa, affidando la guida della squadra a un tecnico emergente legato al proprio settore giovanile. Le prossime mosse saranno chiarite oggi, quando il club terrà una conferenza stampa ufficiale al Vonovia Ruhrstadion.

Editoriale di Raimondo De Magistris
