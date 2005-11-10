È un Bodo imbattibile in casa: 6 vittorie di fila. L'ultima sconfitta fu con la Juventus

Che il Bodo Glimt abbia costruito le sue fortune europee in casa è cosa nota, come del resto ha dimostrato nella passata stagione eliminando l’Inter nei play off e facendo tremare lo Sporting CP agli ottavi. E questa sera se ne è avuta un’ulteriore conferma.

Vittoria sul Borussia Dortmund

Dopo aver battuto nei turni preliminari NEC Nijmegen e Union Saint-Gilloise, la squadra norvegese ha iniziato col piede giusto in casa anche nella fase campionato. E dire che il primo avversario non era di quelli semplici. Dopo la debacle contro il Bayern Monaco (5-0 in Germania) infatti questa sera in Norvegia era sbarcato il Borussia Dortmund, un’altra formazione tedesca che poteva riaccendere qualche fantasma, ma così non è stato. La formazione di Knutsen infatti ha saputo incartare i più blasonati avversari, nonostante molti infortuni e un solo cambio arrivato al 78°, portando a casa tre punti preziosi grazie a Sjovold.

I numeri casalinghi

L’ultima squadra a espugnare il campo del Bodo, non senza fatica, fu la Juventus nella scorsa stagione con la vittoria per 3-2 datata undici novembre. Da allora il Bodo ha sempre e solo vinto in casa: 3-1 sul Manchester City e sull’Inter, 3-0 contro lo Sporting CP, tutte nella scorsa edizione, 3-2 all’Union Saint-Gilloise e 3-0 al NEC Nijmegen in questa prima di stasera e del successo sugli altri gialloneri. Le prossime avversarie – Lille, Lask Linz e Atletico Madrid – sono avvisate.