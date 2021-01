Bor. Dortmund, Zorc: "Mi aspetto un miglioramento significativo, puntiamo alla Champions"

In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc ha parlato delle sue aspettative per il nuovo anno: "Mi aspetto che la squadra migliori in modo significativo. Nessuno qui al Borussia Dortmund è soddisfatto del quinto posto in classifica. La qualificazione alla Champions League è sempre il nostro obiettivo e dobbiamo raggiungerlo alla fine della stagione".