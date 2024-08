Ufficiale Bordeaux, la retrocessione è ancora più pesante: sarà quarta serie (e non terza)

Alla fine sarà la National 2 la nuova categoria dalla quale dovrà ripartire il Bordeaux, corrispondente alla quarta serie francese. A comunicarlo è stata la Federazione locale, la FFF, tramite un comunicato apparso nel tardo pomeriggio sul proprio sito ufficiale. Il club, che la scorsa stagione ha giocato in Ligue 2, era stato inizialmente retrocesso in National 1, ovvero la terza serie, dal DNCG - l'organismo di vigilanza finanziaria del calcio francese - ma alla fine la Commissione federale di controllo dei club ha registrato la retrocessione ad un livello ancora inferiore.

Un nuovo duro colpo da digerire per il Bordeaux dunque, nel bel mezzo di un collasso sportivo e finanziario: martedì il club è stato posto in amministrazione controllata dal tribunale di commercio secondo la volontà del proprietario Gerard Lopez. Congelando i debiti mentre cerca di elaborare un piano per la continuazione dell'attività, Lopez con questa decisione ha evitato per il momento la liquidazione giudiziaria del club sei volte campione di Francia.

Intanto arrivano dure reazioni da parte del mondo del calcio. L'ex storico giocatore del club transalpino Bixente Lizarazu, campione d'Europa e del Mondo con la Francia, ha accusato sui social lo stesso proprietario Gerard Lopez, che ha portato il club a una delle sue crisi più profonde: "Sono indignato, come tutti coloro che amano questo club. Ma quanto sta accadendo è purtroppo la conseguenza di tanti anni di gestione sportiva e finanziaria disastrosa. Dall'arrivo di Gérard Lopez è diventata incomprensibile e testarda. Retrocesso dalla Ligue 1 alla Ligue 2 per motivi sportivi. Retrocessione dalla Ligue 2 alla terza serie (o anche N2) per motivi amministrativi e finanziari... E leggo che Gérard Lopez intende restare presidente e proprietario? Quest’uomo deve scomparire da Bordeaux e dal nostro amato sud-ovest. Qualunque cosa accada, spero con tutto il cuore che un giorno questo grande club riconquisti il ​​suo posto ai vertici del calcio francese".