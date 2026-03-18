Borussia Dortmund, con Adeyemi rinnovo in stallo: le condizioni dell'agente e del club

Le trattative con il super agente di Karim Adeyemi, Jorge Mendes, si prospettano difficili per il Borussia Dortmund. L'esterno offensivo del Borussia Dortmund, accostato più volte al Napoli in passato, vanta 9 gol e 5 assist stagionali tra tutte le competizioni disputate ma al tempo stesso ha un contratto in scadenza nell'estate del 2027.

Nel corso della stagione, tuttavia, il tecnico giallonero Niko Kovac lo ha "declassato" da titolare a subentrante e, come riportato da Sky Sports DE, 10 volte è subentrato dalla panchina nella stagione in corso, in 14 occasioni invece è partito dal primo minuto nella formazione titolare del BVB. Nell'ultima partita di Bundesliga contro l'Augusta ha segnato l'1-0 da prima scelta in campo, mentre nell'ultima apparizione in Champions League ha illuso per un istante la squadra per la rete dell'1-4 inferta all'Atalanta a Bergamo prima del passaggio del turno di quest'ultima con il rigore decisivo di Samardzic.

Ma quale futuro lo attende? Secondo l'emittente satellitare tedesca, al momento sul tavolo c'è l'offerta del Borussia Dortmund per rinnovare il contratto con un ingaggio superiore e una considerazione maggiore da parte del tecnico Kovac. Ma il club tedesco non è disposto a tutto pur di trattenere Adeyemi, ben consapevole che invece il procuratore Mendes è noto per ottenere il massimo possibile per i suoi clienti e per gestire anche clausole rescissorie.Vincolo che l'agente portoghese vorrebbe inserire all'interno dell'eventuale nuovo accordo del giocatore, ad una cifra però non tollerabile per i gialloneri. Dunque, la situazione è in stallo. Sky Sports DE ipotizza si possa virare verso i 40 milioni di euro come richiesta, perché con un solo anno rimanente di contratto non è possibile altrimenti.