Borussia Dortmund, Adeyemi tra rinnovo e mercato: le ultime
Futuro da scrivere per Karim Adeyemi. L’attaccante del Borussia Dortmund è obiettivo di mercato del Manchester United ed è stato proposto a diversi club in Europa tra cui l’Inter.
Distanza al momento per il rinnovo del contratto ma il Borussia Dortmund è al lavoro per trovare una soluzione. E così nelle prossime settimane potrebbe arrivare una proposta per il prolungamento. La sensazione è che il club tedesco voglia proporre il rinnovo fino al 2029 adeguando l’ingaggio. Lavori in corso, il Borussia Dortmund non molla. E intanto il Manchester United tiene d’occhio la situazione…
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
