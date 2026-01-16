Adeyemi ha chiesto la cessione: vuole una grande città, su suggerimento... della compagna rapper

La carriera di Karim Adeyemi continua a essere caratterizzata da tanti colpi di scena. Dopo un 2025 segnato dalle polemiche legate alla denuncia ricevuta dalla polizia tedesca per possesso illegale di armi, l’attaccante del Borussia Dortmund torna al centro dell’attenzione per una decisione che ha creato forte malumore all’interno del club giallonero.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il giocatore classe 2002 ha chiesto ufficialmente la cessione. Alla base della scelta non ci sarebbero motivi sportivi, bensì personali: la sua compagna, Loredana Zefi, vorrebbe lasciare Dortmund per trasferirsi in una grande capitale europea, così da dare nuovo slancio alla propria carriera musicale come rapper, iniziata diversi anni prima dell’incontro con Adeyemi.

La richiesta ha immediatamente acceso il mercato. Diversi top club hanno iniziato a informarsi sulla situazione dell’esterno offensivo, protagonista assoluto della cavalcata europea del Dortmund culminata con la finale di Champions League 2024. Tra tutti, il nome più caldo è quello del Tottenham, che avrebbe già presentato un’offerta intorno ai 60 milioni di euro. Al momento, però, dalla Germania non è arrivata alcuna risposta ufficiale. Oltre agli Spurs, anche Liverpool, Arsenal e Manchester United monitorano da vicino il dossier. Adeyemi ha un contratto in scadenza nel giugno 2027, elemento che rafforza la posizione del Dortmund ma non esclude una cessione in caso di proposta irrinunciabile.

Sul campo, il rendimento resta elevato. Nella stagione 2024/25 ha disputato 41 partite, segnando 12 gol e fornendo 11 assist. Nell’attuale 2025/26 ha ritrovato continuità dopo un avvio complicato: 24 presenze, 6 reti e 3 assist.