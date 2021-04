Borussia Dortmund fuori dalla Champions League. Le aperture dei quotidiani tedeschi

Un’eliminazione che lascia l’amaro in bocca. È quella del Borussia Dortmund per mano del Manchester City, almeno per la stampa tedesca online. “Foden colpisce ancora il Borussia Dortmund nel finale. Il City è in semifinale”, titola la rivista Kicker; “Il BVB ci prova, ma fallisce” è invece l’apertura della FAZ.

Ma c’è anche chi pone l’attenzione sul calcio di rigore a inizio ripresa che ha cambiato il corso della sfida: “Un calcio di rigore è la fine del sogno del Dortmund” è il titolo soft di Die Welt; “una mano di Can e Foden. Il City elimina un Borussia battagliero”, è invece l’apertura di Sportbild, mentre la Bild sceglie un titolo più polemico: “Un rigore sbagliato. Il BVB piange”.