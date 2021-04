Borussia Dortmund, Terzic: "Peccato per il gol nel finale. Credamo nella semifinale"

Edin Terzic: “Siamo felici della prestazione, parliamo dei quarti di Champions in casa del City e abbiamo fatto una buona partita, ma siamo delusi per aver concesso quel gol negli ultimi minuti. Il City segna tanti gol come quello che ha fatto, ne ha realizzati due simili con il ‘Gladbach ed eravamo preparati, ma non siamo stati in grado di difendere. Fa male aver perso invece di aver pareggiato, ma ci sono tante cose positive. Il ritorno è fra otto giorni, sappiamo come il City giochi sempre così, i loro principi di gioco non cambiano perciò troveremo di nuovo il modo di essere pericolosi. Ora ci crediamo, possiamo andare in semifinale”.