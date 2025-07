Ufficiale Borussia Monchengladbach, Cvancara spedito in Turchia, va in prestito all'Antalyaspor

Il Borussia Monchengladbach, reduce da una stagione chiusa con un anonimo decimo posto in Bundesliga, punta al riscatto nell'annata che sta per cominciare. Oltre a prendere giocatori per alzare il livello della squadra, il club bianconeroverde intende anche sfoltire la rosa in modo che qualche giocatore fuori dal progetto tecnico trovi spazio altrove.

Fa parte di questa categoria Tomas Cvancara, attaccante che nella giornata di oggi è stato ceduto in prestito in Turchia all'Antalyaspor. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Borussia ha ceduto in prestito Tomáš Čvančara all'Antalyaspor, squadra della massima serie turca, per la stagione 2025/26. "Questo prestito offrirà a Tomáš una nuova opportunità per esprimere il suo potenziale in un ambiente diverso. Crediamo che questa sia la soluzione migliore per entrambe le parti", ha dichiarato Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia.

Čvančara ha firmato per il Borussia nell'estate del 2023 dallo Sparta Praga. Durante la sua prima stagione al club, ha segnato sei gol e fornito due assist in 24 presenze, nonostante un infortunio di due mesi. L'attaccante ceco ha giocato 30 partite nel 2024/25 e ha segnato due gol". Si tratta di una delle tante operazioni che il Borussia chiuderà in queste settimane, per arrivare con la squadra il più completa possibile al primo appuntamento della nuova Bundesliga: il 24 agosto in casa contro l'Amburgo.