Ufficiale Borussia Mönchengladbach, rinnovato fino al 2029 il contratto di Franck Honorat

Il Borussia Mönchengladbach ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Franck Honorat fino al 30 giugno 2029. L’esterno francese, arrivato dal Brest nell’estate del 2023, si è rapidamente affermato come uno dei giocatori più decisivi della squadra.

"Franck è stato una figura chiave nei suoi primi due anni con noi, oltre che uno dei migliori assist-man della Bundesliga", ha dichiarato Roland Virkus, direttore sportivo del club. Honorat ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo: "Sono molto felice di continuare quest’avventura. Questo prolungamento è un riconoscimento per ciò che ho dato finora e darò ancora il massimo per la squadra. Ora mi sento pienamente a mio agio, sicuro di me e circondato da persone leali e rispettose: Borussia è il club perfetto per me".

Il suo impatto è stato immediato: all’esordio ufficiale, nella vittoria per 7-0 contro il Bersenbrück in Coppa di Germania, ha segnato due gol e fornito un assist. Nel suo primo anno ha collezionato 35 presenze, 5 reti e 13 assist. Nonostante qualche stop per infortunio nella stagione 2024/25, ha chiuso l’annata con 5 gol e 9 assist in 21 partite. Con il rinnovo, il club tedesco si assicura la permanenza di uno dei suoi elementi più affidabili anche per le prossime stagioni.