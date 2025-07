Ufficiale Liverpool, il talento Kareem Ahmed firma il suo primo contratto professionistico

Il Liverpool ha ufficializzato la firma di Kareem Ahmed sul suo primo contratto professionistico. Il giovane talento di 18 anni, che è entrato nell'Academy dei Reds quando ne aveva solo 6, ha impressionato fin dal suo debutto con l'Under-18, segnando in una partita della FA Youth Cup contro il Bournemouth nel dicembre 2022.

Ahmed è un giocatore versatile, capace di ricoprire il ruolo di attaccante o centrocampista offensivo. La sua capacità di creare occasioni è uno degli aspetti che lo rende particolarmente pericoloso contro le difese avversarie. Nel corso della stagione passata con la squadra U18 ha totalizzato sette gol e cinque assist, contribuendo significativamente ai risultati ottenuti. Inoltre, ha avuto l'opportunità di giocare anche nella UEFA Youth League, affrontando squadre prestigiose come Bologna e Lipsia.

Per la stagione 2025-2026, quindi, Ahmed farà il salto in U21, dove continuerà la sua crescita sotto la guida del nuovo allenatore Rob Page. Questo passo segna un'importante evoluzione nel suo percorso calcistico, con l'obiettivo di continuare a emergere come una delle giovani promesse del club e del calcio inglese. Il Liverpool ha grande fiducia nel suo potenziale e nelle sue qualità in attacco.