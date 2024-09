Ufficiale Boufal si svincola dall'Al-Rayyan e riparte dal Belgio: biennale all'Union Saint-Gilloise

Dopo una breve parentesi durata circa un anno e mezzo in Qatar, con la maglia dell'Al-Rayyan, Sofiane Boufal torna in Europa e riparte dal Belgio. Il centrocampista marocchino si è svincolato dal sodalizio qatariota per firmare con l'Union Saint-Gilloise un contratto biennale. Di seguito il comunicato ufficiale della società belga:

"Sofiane Boufal firma un contratto con l'Union. Sofiane Boufal (30), nazionale marocchina e contendente alla Coppa del Mondo, arriva a Bruxelles a parametro zero e firma un contratto fino al 2026. La scorsa stagione ha giocato per l'Al-Rayyan SC in Qatar. Sofiane ha esperienza in Ligue 1 (Lille e Angers), Premier League (Southampton) e La Liga (Celta de Vigo)".