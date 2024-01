Ufficiale Bournemouth, Marcondes saluta e va in Scozia: giocherà con l'Hibernian

Nuovo prestito per Emiliano Marcondes. Il centrocampista offensivo danese classe ‘95. Il calciatore, che era rientrato al Bournemounth in estate dopo il prestito semestrale al Nordsjaelland (11 presenze con quattro gol e tre assist), è stato ceduto in prestito fino a fine stagione agli scozzesi dell'Hibernian. In questa stagione il calciatore non era mai sceso in campo con la maglia del club inglese.