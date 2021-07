L'avventura di Emiliano Marcondes, centrocampista 26enne dal doppio passaporto brasiliano e danese, con il Brentford era già terminata quattro giorni fa, alla scadenza del contratto con il club che aveva contribuito a portare in Premier League per la prima volta nella sua storia dato che ha segnato il gol del definitivo 2-0 nella finale playoff con lo Swansea. Ripartirà ancora dalla Championship, visto che ha firmato un contratto triennale col Bournemouth.

Introducing our first signing of the summer…

Welcome, 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝘀 🤩

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 3, 2021