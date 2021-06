Brasile, German Cano segna e sventola in campo la bandiera arcobaleno

vedi letture

E' Cano, bomber del Vasco. Carioca con maglia pro Lgbt

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 28 GIU - Dopo le fasce da capitano 'One Love' o con i colori dell'arcobaleno agli Europei, arriva il gol celebrato sventolando in campo una bandiera con i colori dell'arco iris, in omaggio al movimento Lgbt e per manifestare contro ogni forma di discriminazione. E' successo in Brasile, dove i campionati nazionali vanno avanti anche se il paese sta ospitando, in contemporanea, la Coppa America. A Rio l'argento German Cano, attaccante del Vasco da Gama, grande decaduta del calcio carioca attualmente in Serie B, ha preso in mano una bandiera con i colori dell'arcobaleno e l'ha sventolata in campo dopo aver segnato il gol della vittoria per 2-1 contro la matricola Brusque. In questa stessa partita il Vasco, club già all'avanguardia nella lotta all'omofobia, è sceso in campo con una maglia bianca che, al posto della tradizionale striscia nera in diagonale, ne aveva una anche questa con i colori arcobaleno, già diventata oggetto di culto per i collezionisti. (ANSA).