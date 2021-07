Brasile, Thiago Silva: "Complimenti all'Argentina, torneremo più forti. A chi ha tifato contro..."

Il difensore del Brasile Thiago Silva ha postato su Instagram un commento dopo la finale di Copa America riservando anche una frecciatina a chi, in patria, ha tifato contro la Seleçao: "La fede per non arrendersi mai, la forza per sopportare le difficoltà e la concentrazione per raggiungere i propri obiettivi. Congratulazioni al nostro avversario per la vittoria! Ora è il momento di ricaricare le batterie e tornare più forti. Per chi ci ha sostenuto e sofferto con noi ecco il mio grazie!! Dio vi benedica. Ahhh e per chi ha tifato contro, spero che tu sia felice!!! Ma allora non venire a fare l’amico per ottenere qualunque cosa voglia (interviste, biglietti per portare bambini e amici alle partite, magliette o foto)".