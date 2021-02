Brasile, un benefattore paga per far giocare Rodinei e lui si fa espellere. Gode il Flamengo

Oltre il danno economico, la beffa per un tifoso dell'Internacional. Ieri sera si è giocata la sfida di vertice per il campionato brasiliano contro il Flamengo. Un successo dell'Inter avrebbe significato vittoria del campionato con un turno d'anticipo. In squadra c'è Rodinei, difensore il cui cartellino appartiene proprio al Flamengo. Nel suo contratto vi è una clausola che ne impedisce l'impiego proprio contro il Rubro-Negro. Elusmar Maggi Scheffer, uomo d'affari di 60 anni, socio-proprietario del Bom Futuro Group (azienda agroalimentare) ha deciso di donare un milione di real (153mila euro) di multa prevista proprio nel contratto, qualora l'Internacional avesse deciso di schierare Rodinei.

Tuttavia il giocatore al 49' riesce nell'impresa di farsi espellere a seguito di un brutto intervento su Filipe Luis. L'incontro era sul risultato di 1-1 ed è terminato col successo del Flamengo, che ha trovato la rete decisiva con Gabriel Barbosa. Rete che è valsa il sorpasso al comando della classifica. Quando manca una giornata al termine del Brasileirao la situazione è la seguente: Flamengo 71, Internacional 69. Ed entra nuovamente in gioco Maggi Scheffer, che si è detto disposto a pagare i giocatori del Sao Paulo affinché battano nell'ultimo turno proprio il Flamengo. Il club paulista, per la cronaca, è in corsa per l'ultimo posto alla fase a gironi di Copa Libertadores e sarà già motivato di suo per cercare il successo. Per l'Internacional l'ultimo impegno sarà in casa contro il Corinthians. Senza Rodinei, ovviamente.