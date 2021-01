Brentford, Frank: "Eravamo a pochi centimetri dal pareggio, siamo stati coraggiosi"

Dopo la cavalcata che li ha portati fino alla semifinale di Carabao Cup, gli uomini di Thomas Frank si sono arresi di fronte ad un Tottenham che ha fatto valere tutta la differenza di categoria con il 'piccolo' Brentford. Il tecnico delle Api londinesi ha commentato a Sky Sport la prestazione dei suoi, a partire dal gol di Toney annullato dal VAR:

"Eravamo a pochi centimetri dal pareggio. E' stata una partita aperta, abbiamo mantenuto un ottimo atteggiamento, siamo stati coraggiosi e un pareggio non sarebbe stato un risultato del tutto ingiusto contro una squadra di livello mondiale. Se vuoi andare in finale contro una squadra di alto livello, hai bisogno un po' di margine, ma poi gli avversari dimostrano di avere la classe per segnare il secondo gol e lì la partita si è chiusa.

Dobbiamo ricordare che il Tottenham è una squadra di valore, forse all'inizio avremmo potuto pressare un po' più alti, ma è entrata in gioco anche la loro qualità. Abbiamo concesso quel gol ma eravamo in controllo e abbiamo creato occasioni. Faccio i complimenti ai ragazzi ma dobbiamo fare meglio. Per 65 minuti abbiamo tenuto testa ad una squadra di livello internazionale. Siamo stati coraggiosi, abbiamo pressato alti, volevamo esprimere gioco e prova a controllare la partita. Forse loro hanno creato qualche occasione più di noi, ma anche noi ne abbiamo create."

Sul cartellino rosso di Da Silva:

"Non ha mai ricevuto un cartellino rosso prima. Non l'ho mai visto entrare violentemente in un contrasto, non l'ha fatto di proposito, credo che l'avversario lo abbia cercato".