Brest-PSG, le formazioni ufficiali: Pochettino fa turnover ma non rinuncia a Mbappé

vedi letture

Paris Saint-Germain in campo tra pochi minuti a Brest per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Turnover moderato per Pochettino, che non rinuncia a Mbappé, Paredes e Verratti. Toccherà invece a Pereira e Diallo guidare il quartetto difensivo davanti a Rico. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

BREST (4-2-3-1): Cibois; Pierre-Gabriel, Duverne, Brassier, Baal; Belkebla, Faivre; Fadiga, Le Douaron, Philippoteaux; Cardona. Allenatore: Oliver Dall'Oglio.

PSG (4-3-3): Rico; Kehrer, Pereira, Diallo, Bakker; Herrera, Verratti, Paredes; Sarabia, Mbappé, Draxler. Allenatore: Mauricio Pochettino.