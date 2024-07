Ufficiale Brest, rinforzo in difesa: dal Troyes arriva Ndiaye in prestito con diritto di riscatto

Abdoulaye Ndiaye è un nuovo calciatore del Brest. Il difensore centrale classse 2002 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Troyes dopo un'ottima stagione in Ligue 2, con 31 presenze e tre assist. Ndiaye è cresciuto nell'Olympique Lione, ma ancora non ha esordito in Ligue 1. In carriera ha vestito anche la maglia del Bastia.

Ora, a 22 anni, per Ndiaye ecco la grande occasione, con una società che gioca la Champions League. "Abdoulaye Ndiaye è un nuovo calciatore del Brest! Lo Stade Brestois 29 è lieto di annunciare l'arrivo del giovane difensore centrale Abdoulaye N'Diaye in prestito con opzione di acquisto per la stagione 2024-25 da ESTAC Troyes", si legge nel comunicato ufficiale.