ufficiale Due giovani talenti salutano il Lione. Il più promettente lo fa a titolo definitivo

Il Lione ha dato ufficialmente l'addio a due suoi giovani nelle scorse ore. A fare più rumore è quello a titolo definitivo del difensore centrale Abdoulaye Ndiaye (21 anni), ceduto al Troyes appena retrocesso in Ligue 2 per 3,5 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita. Solo un anno in prestito al Bastia, anche lui in seconda serie, invece per l'attaccante Sekou Lega (20) fino ad ora in campo unicamente con la squadra B.

Di seguito gli annunci social dati dall'OL.

✍️ Abdoulaye Ndiaye est transféré à l'ESTAC Troyes. Nous te souhaitons beaucoup de réussite pour la suite de ta carrière 💪 📄 Lire le communiqué ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) July 20, 2023