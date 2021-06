Brighton, tutti pazzi per Ben White: vale 60 milioni, ci sono United, Arsenal e Liverpool

Le grandi di Premier League hanno messo nel mirino Ben White, difensore del Brighton che è stato convocato dal CT Southgate per l'Europeo che sta per cominciare. Come scrive il Daily Mail il centrale è nel mirino di Manchester United, Arsenal e Liverpool, con il Brighton che spera in un'asta per in modo da superare il prezzo minimo richiesto, ovvero 60 milioni di euro.