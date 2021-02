Bundesliga, 20^ giornata: Eintracht corsaro in casa dell'Hoffenheim. Finisce 1-3

Vittoria in trasferta per l’Eintracht Francoforte sul campo dell’Hoffenheim nel match delle 15.30 della 20^ giornata di Bundesliga. Di Costi, N’Dicka e André Silva le reti della vittoria per la formazione di Hutter, mentre per i padroni di casa il gol porta la firma di Bebou.

Con questa vittoria l’Eintracht sale a quota 36 punti, al quarto posto in classifica, mentre l’Hoffenheim rimane fermo a 22 punti con la seconda sconfitta consecutiva.