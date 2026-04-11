Bundesliga, il KO interno del Dortmund col Bayer lancia il Bayern verso l'ennesimo titolo

La Bundesliga 2025/26 è ormai del Bayern Monaco. A cinque giornate dalla fine, la squadra di Kompany ha un vantaggio di nove punti sul Borussia Dortmund e potrà sfruttare tra poco lo stop casalingo dei gialloneri contro il Bayer Leverkusen per portarsi a +12 e chiudere virtualmente i conti. Basta un gol di Andrich alle Aspirine per portare a casa l'intera posta in palio al Signal Iduna Park.

Alle spalle della coppia di testa si fa vedere il Lipsia, che batte di misura il Borussia Mönchengladbach (1-0, rete di Diomande) e stacca lo Stoccarda, che sarà impegnato domani contro l'Amburgo. Successo importante anche per l'Eintracht a Wolfsburg: finisce 1-2, decisivi i sigilli di di Hojlund jr. e Kalimuendo. In coda colpo dell'Heidenheim, che prova a regalarsi una speranza grazie al successo per 3-1 contro l'Union Berlino.

La 29a giornata

Venerdì 10 aprile

Augusta - Hoffenheim 2-2

Sabato 11 aprile

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1

Heidenheim - Union Berlino 3-1

Lipsia - Borussia Mönchengladbach 1-0

Wolfsburg - Eintracht Francoforte 1-2

St. Pauli - Bayern Monaco

Domenica 12 aprile

Colonia - Werder Brema

Stoccarda - Amburgo

Magonza - Friburgo

CLASSIFICA

Bayern Monaco 73

Borussia Dortmund 64

Lipsia 56

Stoccarda 53

Bayer Leverkusen 52

Hoffenheim 51

Eintracht Francoforte 42

Friburgo 37

Magonza 33

Augusta 33

Union Berlino 32

Amburgo 31

Borussia Monchengladbach 30

Brema 28

Colonia 27

St. Pauli 25

Wolfsburg 21

Heidenheim 19