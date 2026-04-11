Bundesliga, il KO interno del Dortmund col Bayer lancia il Bayern verso l'ennesimo titolo
La Bundesliga 2025/26 è ormai del Bayern Monaco. A cinque giornate dalla fine, la squadra di Kompany ha un vantaggio di nove punti sul Borussia Dortmund e potrà sfruttare tra poco lo stop casalingo dei gialloneri contro il Bayer Leverkusen per portarsi a +12 e chiudere virtualmente i conti. Basta un gol di Andrich alle Aspirine per portare a casa l'intera posta in palio al Signal Iduna Park.
Alle spalle della coppia di testa si fa vedere il Lipsia, che batte di misura il Borussia Mönchengladbach (1-0, rete di Diomande) e stacca lo Stoccarda, che sarà impegnato domani contro l'Amburgo. Successo importante anche per l'Eintracht a Wolfsburg: finisce 1-2, decisivi i sigilli di di Hojlund jr. e Kalimuendo. In coda colpo dell'Heidenheim, che prova a regalarsi una speranza grazie al successo per 3-1 contro l'Union Berlino.
La 29a giornata
Venerdì 10 aprile
Augusta - Hoffenheim 2-2
Sabato 11 aprile
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1
Heidenheim - Union Berlino 3-1
Lipsia - Borussia Mönchengladbach 1-0
Wolfsburg - Eintracht Francoforte 1-2
St. Pauli - Bayern Monaco
Domenica 12 aprile
Colonia - Werder Brema
Stoccarda - Amburgo
Magonza - Friburgo
CLASSIFICA
Bayern Monaco 73
Borussia Dortmund 64
Lipsia 56
Stoccarda 53
Bayer Leverkusen 52
Hoffenheim 51
Eintracht Francoforte 42
Friburgo 37
Magonza 33
Augusta 33
Union Berlino 32
Amburgo 31
Borussia Monchengladbach 30
Brema 28
Colonia 27
St. Pauli 25
Wolfsburg 21
Heidenheim 19