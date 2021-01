Bundesliga, il Lipsia vince a Stoccarda e vola al primo posto in attesa del Bayern

Colpo del Lipsia che vola in vetta alla classifica di Bundesliga grazie alla vittoria conquistata in casa dello Stoccarda. Dopo il rigore sbagliato da Forsberg al 22', decisiva per la squadra di Nagelsmann la rete di Dani Olmo arrivata al 69' e che ha firmato i tre punti. Con questo successo il Lispia sale a 31 punti in classifica, a +1 sul Bayern, in campo domani. Resta a quota 18 lo Stoccarda.