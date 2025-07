Ufficiale Lipsia, ennesimo acquisto giovane. dal Colonia arriva il terzino sinistro Finkgrafe

Il Lipsia ha ufficializzato l’acquisto di Max Finkgräfe, difensore di 21 anni proveniente dal Colonia. Il terzino sinistro ha firmato un contratto che lo legherà al club tedesco fino al 30 giugno 2030.

Finkgräfe, nato a Mönchengladbach, ha disputato 40 partite ufficiali con il Colonia nelle ultime due stagioni, di cui 24 in Bundesliga, siglando anche un gol. Marcel Schäfer, direttore sportivo del club della Red Bull, ha espresso soddisfazione per l’arrivo del talentuoso difensore: “Siamo molto contenti che Max abbia scelto di unirsi a noi. È un terzino sinistro molto promettente e versatile, che si distingue per atletismo, dinamicità e un forte spirito combattivo. Nonostante la sua giovane età, ha già esperienza in Bundesliga e un grande potenziale di crescita. Il suo arrivo ci permetterà di avere più opzioni e flessibilità sulla fascia sinistra".

Finkgräfe ha dichiarato di essere entusiasta della sua nuova avventura a Lipsia: "Sono molto felice che il mio futuro sia qui. Il club è rinomato per il suo ottimo lavoro con i giovani e quando ho saputo del suo interesse, non ho esitato nemmeno un secondo. Ho visto un piano chiaro per il mio futuro che mi ha convinto. Non vedo l’ora di allenarmi con i miei nuovi compagni e di giocare al fianco di David Raum".